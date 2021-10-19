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Черный «провал» посреди океана нашли на Google Maps

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи нашли на картах Google Maps таинственный черный «провал» посреди океана, снимок появился на популярном ресурсе Reddit. По всей видимости, речь идет о загадочном острове.

Некоторые предположили, что изображение было отредактировано сервисом. Нередко Google Maps по какой-то причине скрывает реальные объекты на спутниковых снимках. Возможно, на необитаемом острове находится некая инфраструктура, связанная с военными.

На фотографии остров действительно напоминает гигантскую черную дыру. Впрочем, есть и другая версия — его поверхность действительно может казаться из космоса абсолютно черной. Например, такой эффект возможен, если остров густо зарос непроходимой растительностью.

Фото: © reddit.com

Одному из участников обсуждения удалось установить координаты загадочного объекта — это необитаемый островок Восток, расположенный в центральной части Тихого океана. Он принадлежит Республике Кирибати. Однако его аномальный цвет продолжает вызывать споры.

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Жизнь #Гео #Природа
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