Черный «провал» посреди океана нашли на Google Maps

Пользователи нашли на картах Google Maps таинственный черный «провал» посреди океана, снимок появился на популярном ресурсе Reddit. По всей видимости, речь идет о загадочном острове.

Некоторые предположили, что изображение было отредактировано сервисом. Нередко Google Maps по какой-то причине скрывает реальные объекты на спутниковых снимках. Возможно, на необитаемом острове находится некая инфраструктура, связанная с военными.

На фотографии остров действительно напоминает гигантскую черную дыру. Впрочем, есть и другая версия — его поверхность действительно может казаться из космоса абсолютно черной. Например, такой эффект возможен, если остров густо зарос непроходимой растительностью.

Одному из участников обсуждения удалось установить координаты загадочного объекта — это необитаемый островок Восток, расположенный в центральной части Тихого океана. Он принадлежит Республике Кирибати. Однако его аномальный цвет продолжает вызывать споры.