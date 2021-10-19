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Россияне стали все больше делать сбережения в режиме онлайн

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Крупные российские банки отмечают резкий рост внимания россиян к вкладам, открываемым дистанционно. Пандемия ускорила тренд на перетекание финансовых услуг в интернет, считают эксперты.

По словам представителей Райффайзенбанка, «Открытия», Московского кредитного банка, банка «Санкт-Петербург», банка ДОМ.РФ и Газпромбанка, их клиенты все чаще открывают депозит через интернет- и мобильный банк. В этих кредитных организациях доля онлайн-вкладов достигает 60-83%, остальное приходится на депозиты, открываемые в отделениях, сообщили в банках «Российской газете».

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что онлайн-вклады экономически выгодны для банка, так как сокращают его постоянные издержки на содержание отделений и персонал. По его прогнозам, уровень проникновения онлайн-вкладов в будущем составит 85-90%.

По словам банкиров, спрос вырос и на кредиты онлайн. В Сбербанке доля потребкредитов, выдаваемых онлайн, превышает 70% и продолжает расти, уточнили в пресс-службе банка. В банке «Санкт-Петербург» этот показатель составляет 80%, а в Абсолют Банке заявили, что 100% потребительских ссуд выдается дистанционно.

По словам экс-председателя правления банка «Уралсиб» Константина Боброва, в онлайн все больше будут уходить простые сделки и стандартные операции. Но по сложным продуктам (например, по ипотеке), когда нужно взвесить все «за» и «против», получить консультацию, офлайн сохранит свое значение.

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