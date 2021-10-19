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#Интернет #Wink #Лицей

Коллекция индийских фильмов и сериалов пополнилась в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Wink

Видеосервис Wink представил эксклюзивную коллекцию лучших новейших фильмов и сериалов Индии от Zee — всего более 3,7 тысячи часов.

Кинотелевизионная индустрия Индии — давно уже не только мелодрамы, причудливо закрученные сюжеты, чарующие танцы и романтические песни о любви. Современные режиссеры снимают все больше социальных драм, исторических лент, детективов, основанных на реальных событиях, искрометных комедий, артхаусного кино.

Что посмотреть

Сенсацией последних лет стал драматический сериал «Каренджит Каур: нерассказанная история Санни Леоне». Интрига в том, что это байопик Санни Леоне, болливудской звезды, которая начинала сниматься в фильмах для взрослых. А потом сделала блестящую актерскую карьеру. Выход подобной продукции на индийском телевидении еще совсем недавно невозможно было представить.

«Абхай»— остросюжетный триллер, основанный на реальных событиях. Это история о работе специального подразделения полиции, сотрудники которого охотятся за особо опасными преступниками. В небольшой деревне Читари бесследно пропадают дети разных возрастов. Главный герой, отважный следователь Абхай Пратап Сингх, использует любые методы, чтобы раскрыть очередное запутанное дело.

«Гангстер»и «Гангстер 2»— события криминального сериала разворачиваются в 1990-е годы в провинциальном городке Горакхпур. Главный герой вступился за сестру и нажил себе влиятельных врагов, но в итоге сам стал авторитетным гангстером.

Экшн-сериал «Последний полет»рассказывает историю пилота Карана Сачдева, который разочаровавшись в жизни, решает покончить с собой, а заодно еще с 250 пассажирами очередного рейса. Команда управления воздушным движением во главе с офицером Кираном Мирзой должна сделать все возможное и невозможное, чтобы спасти людей. Сюжет до самого конца фильма держит в напряжении.

Любителям комедий наверняка понравится искрометный сериал «Пряный омлет»про историю одной индийской семьи. Чрезвычайно деятельный отец, не находящий понимания родни сын, сексуально неудовлетворенная дочь, похотливый зять, жадный брат и сексапильная соседка вынуждены сосуществовать под одной крышей.

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