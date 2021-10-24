Эксперт рассказал, когда можно не платить за коммуналку

Собственники квартир имеют «лазейку» в Жилищном кодексе, которая при определенных условиях позволяет им не платить или хотя бы отсрочить оплату жилищно-коммунальных услуг, сказал член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

«Статья 155 Жилищного кодекса прямо говорит, что плата за ЖКУ вносится на основании платежного документа. Формально — если нет такого документа, то нет и обязанности вносить плату за жилищно-коммунальные услуги», — пояснил Гордеев в интервью «Российской газете».

Другое дело, что платежи могут выставляться не только в бумажном виде. Это может быть электронная платежка в информационно системе, в письме потребителю по электронной почте или через информационный терминал. Такие квитанции также порождают обязанность внести квартплату, отметил эксперт.

Иными словами, «можно не платить, не зная размера начислений. Как только платежный документ появился в том или ином виде (хоть и с опозданием), отсчитываем 10 дней и платим», указал Гордеев.

Можно не платить в случае, «если в платежке нет информации о поставщике, плата начислена с явной арифметической ошибкой, есть конфликт между поставщиками услуг и гражданами в отношении качества коммунальных услуг и не выполнено требуемое снижение платы, граждан умышленно вводят в заблуждение», уточнил эксперт.

«Все эти случаи требуют предварительного разбирательства. Потребители имеют право направить и управляющей организации, и в ресурсоснабжающие организации, с которыми есть прямые договоры, требование о проведении сверки расчетов», — подчеркнул Гордеев.