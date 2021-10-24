НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт рассказал, когда можно не платить за коммуналку

Источник:
«Российская газета»
188 0
Фото: © Sibnet.ru

Собственники квартир имеют «лазейку» в Жилищном кодексе, которая при определенных условиях позволяет им не платить или хотя бы отсрочить оплату жилищно-коммунальных услуг, сказал член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

«Статья 155 Жилищного кодекса прямо говорит, что плата за ЖКУ вносится на основании платежного документа. Формально — если нет такого документа, то нет и обязанности вносить плату за жилищно-коммунальные услуги», — пояснил Гордеев в интервью «Российской газете».

Другое дело, что платежи могут выставляться не только в бумажном виде. Это может быть электронная платежка в информационно системе, в письме потребителю по электронной почте или через информационный терминал. Такие квитанции также порождают обязанность внести квартплату, отметил эксперт.

Иными словами, «можно не платить, не зная размера начислений. Как только платежный документ появился в том или ином виде (хоть и с опозданием), отсчитываем 10 дней и платим», указал Гордеев.

Можно не платить в случае, «если в платежке нет информации о поставщике, плата начислена с явной арифметической ошибкой, есть конфликт между поставщиками услуг и гражданами в отношении качества коммунальных услуг и не выполнено требуемое снижение платы, граждан умышленно вводят в заблуждение», уточнил эксперт.

«Все эти случаи требуют предварительного разбирательства. Потребители имеют право направить и управляющей организации, и в ресурсоснабжающие организации, с которыми есть прямые договоры, требование о проведении сверки расчетов», — подчеркнул Гордеев.

Еще по теме
Льготную ипотеку распространили на частные дома
«Омичка из бочки» рассказала о блогерах, которые купят ей жилье
Живущая в бочке омичка согласилась на переезд
Пары с ипотекой оказались в 10 раз меньше подвержены разводу
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пять человек пострадали в ДТП с лесовозом на трассе в Кузбассе
Мэра Новосибирска госпитализировали с коронавирусом
Мужчина в Новосибирске погиб на дороге от двойного наезда
Тува ужесточила ограничения из-за коронавируса
Самое популярное
Объявлена официальная дата открытия сезона в Шерегеше
Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»
Девушка со стаканчиком повторила детский успех на «Голосе»
Half-Life 2 получила самый крупный патч
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

лачинов

Остальные девчонки успели сбежать, а то бы и их головенки посрубали ревнители веры. Весьма прискорбно,...

лачинов

Тогда уж и Кузбасс не забудьте. У нас продолжительность еще меньше чем на ДВ.

Иркут 69

А так вполне адекватные ребятки.. по уверению МИДа РФ. К реформам, понимаешь ли, тянутся... 😀

Muzykant

Ждем комментария главного эксперта по пиндостану максимки.
Sibnet.Ru