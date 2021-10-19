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Собаки напали на девочку в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Собаки напали на восьмилетнюю девочку возле школы в Красноярске, следователи проводят проверку, сообщает СУ СК РФ по региону.

Стая собак напала на восьмилетнюю девочку на территории школы №50 в Красноярске. Ребенка доставили в больницу с травмами. 

По словам очевидцев, соседи смогли отбить девочку, собаки ее рвали, на месте осталась разодранная одежда, волосы, шапочка.

По данным пресс-службы ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, начата процессуальная проверка. Следователи оценят действия органа местного самоуправления и организаций по обращению с животными.

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