Собаки напали на девочку в Красноярске

Собаки напали на восьмилетнюю девочку возле школы в Красноярске, следователи проводят проверку, сообщает СУ СК РФ по региону.

Стая собак напала на восьмилетнюю девочку на территории школы №50 в Красноярске. Ребенка доставили в больницу с травмами.

По словам очевидцев, соседи смогли отбить девочку, собаки ее рвали, на месте осталась разодранная одежда, волосы, шапочка.

По данным пресс-службы ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, начата процессуальная проверка. Следователи оценят действия органа местного самоуправления и организаций по обращению с животными.