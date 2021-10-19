Клава Кока в новом клипе «Ла ла ла» сожгла музей бывших

Певица Клава Кока выпустила клип на новую песню «Ла ла ла», по сюжету она приезжает в музей, чтобы проститься со своими бывшими возлюбленными.

«Самый шикарный и дорогущий клип в моей карьере уже готов! Там даже дракон в клипе будет, представляете? Настоящая сказка!!! Это теперь мой любимый клип! Вы будете в шоке от масштаба», — написала певица в Instagram.

Кока в экстравагантных и откровенных нарядах прогуливается по музею бывших. Статуи возлюбленных героини подписаны как «самовлюбовальщик», «приставочник», «пустышка» и «двуличник».

В финале клипа певица нажимает на красную кнопку. К музею прилетает дракон и сжигает его вместе с экспонатами.