Началось тестирование мигалок с камерами

Камеры для фиксации нарушений ПДД, вмонтированные в балку со спецсигналами (мигалку), начали тестировать на дорогах Москвы.

Новые камеры «АвтоУраган-МС» установили на автомобили Центра организации дорожного движения, пишет Autonews.

Камеры-балки могут фиксировать практически все виды нарушений ПДД: от заезда до стоп-линии до проездов по выделенным полосам, неправильных разворотов, перестроений и стоянки под запрещающими знаками, а также неправильную парковку.

Система работает как в движении, так и в припаркованном состоянии, а функционировать может как в минус 40, так и в плюс 50 по Цельсию. Информация сохраняется в памяти компьютера и может храниться там не менее 30 суток.

Точные сроки появления подобных мигалок на автомобилях ГИБДД неизвестны. В июле глава ведомства Михаил Черников заявлял, что нововведение планируют запустить до конца 2021 года.