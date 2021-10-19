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Погоня машины ДПС за нарушителем закончилась ДТП. Видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов Sibnet.ru

Несколько экипажей ДПС гнались в центре города за машиной «УАЗ», вовремя погони одна из служебных машин врезалась в KIA K5, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В ночь с 18 на 19 октября в районе 02.30 экипаж ГИБДД на улице Крылова заметил легковой автомобиль «УАЗ», водитель которого подозрительно вел себя на дороге. Инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль, однако водитель продолжил движение, нарушая Правила дорожного движения.

Экипажи ГИБДД, включив проблесковые маяки и звуковой сигнал, начали преследование. Одна из машин врезалась в KIA K5. В результате ДТП никто не пострадал. ГУ МВД России по Новосибирской области проводит проверку по факту этого столкновения.

Машину нарушителя остановили в районе Октябрьской магистрали. За рулем находился 24-летний мужчина с признаками опьянения. От освидетельствования мужчина отказался.

На него были составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Ему грозит штраф, лишение прав на два года и арест на 15 суток либо обязательные работы. До решения суда он будет находиться в помещении для административно задержанных.

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