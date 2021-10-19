Нобелевская премия мира расколола российскую оппозицию

Фанаты Алексея Навального, надеявшиеся, что Нобелевскую премию мира получит их кумир, с возмущением отреагировали на ее присуждение главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, пишет газета The New York Times.

Поклонники Навального выразили негодование по поводу награждения Муратова, потому что, по их мнению, это укрепит власть президента России Владимира Путина.

«Это был момент, когда выкристаллизовалась одна из многих линий разлома, разделяющих различных критиков Кремля. Что лучше: принципиальное и упорное сопротивление или работа над улучшениями в рамках существующей системы?» — говорится в статье. Первый подход исповедует Навальный, второй — Муратов.

По словам старшего научного сотрудника Московского центра Карнеги Андрея Колесникова, шумиха на прошлой неделе высветила слабость движения Навального. Сосредоточенность на нем как на лидере и нежелание принимать во внимание взгляды других людей, мешает сформировать более широкую коалицию, приводит издание слова эксперта.