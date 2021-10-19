Киев отказался учитывать мнение России о вступлении в НАТО

Власти в Киеве не интересуются позицией России относительно вступления Украины в НАТО, заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

«У России нет права голоса в дискуссии по поводу будущего членства Украины в альянсе», — приводит РИА Новости заявление Кулебы, который в очередной раз упомянул об агрессии России в отношении его страны.

Кулеба так отреагировал на высказывания пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделанные в интервью. Отвечая на вопросы относительно присоединения Киева к Североатлантическому альянсу, он сказал, что вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием.

По словам пресс-секретаря, этот сценарий выходит за красные линии национальных интересов России и может вынудить ее принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.