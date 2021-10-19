Самая сильная магнитная буря октября накрыла Землю

Октябрь оказался богатым на магнитные бури, самая сильная проходит во вторник, 19 октября.

Самая сильная магнитная буря октября 2021 года началась в это воскресенье, 17 октября, но ее пик приходится на вторник, 19 октября.

Сила колебания магнитного поля Земли во вторник, согласно календарю магнитных бурь, составит 5 баллов из 10, в среду — 3 балла, в четверг — 4 балла. В этот день ожидается, что магнитная буря завершится.

Магнитные бури — колебания магнитного поля Земли, которые происходят из-за вспышек на Солнце. Магнитное поле колеблется, защищая планету от солнечных частиц. В эти периоды люди, особенно метеозависимые, могут испытывать головные боли, общее недомогание.