Девочки в Кузбассе разрисовали памятник Победы для «красоты»

Две школьницы 12 и 13 лет изрисовали памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне в Абагуре-Лесном, чтобы сделать его «красочнее», сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Жительница поселка обратилась в полицию Новокузнецка и рассказала, что разрисована тыльная часть мемориального комплекса в память погибших воинов в Великой Отечественной войне.

Полицейские установили, что мемориал изрисовали две подруги. Они приехали в Абагур-Лесной погулять, купили гуашь и нанесли ею на памятник свои имена и имена своих друзей. По их словам, таким образом они хотели сделать поселок красочнее.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы с девочками и их родителями. Также собственную доследственную проверку проводит СУ СК РФ по Кузбассу. По ее результатам примут решение, возбуждать дело или лет.