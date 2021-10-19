Деревянко стал больше на четыре размера ради «Дылд»

Актер Павел Деревянко в третьем сезоне сериала «Дылды» располнеет из-за жизненных трудностей, сообщила пресс-служба СТС. Съемки проекта уже начались.

В новых сериях Михаил Ковалев Деревянко) предстанет перед зрителем в неожиданном облике. Уверенный и амбициозный тренер не справляется с жизненными трудностями и изрядно набирает в весе.

Чтобы вернуться в строй, он вынужден обратиться к психотерапевту (Максим Лагашкин) и взяться за женскую команду по пляжному волейболу. Начать новую жизнь грубияну и сексисту мешает второй тренер команды — феминистка Лера (Анастасия Стежко).

Отъедаться для роди Деревянко не пришлось, в третьем сезоне актер поправился на четыре размера с помощью специального костюма.

Сериал «Дылды» считается одним из самых рейтинговых проектов СТС. Дата премьеры третьего сезона пока неизвестна.