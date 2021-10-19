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Второй сезон шоу «Полный блэкаут» со Светлаковым выходит на СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала СТС

Шоу «Полный блэкаут», где участникам приходится приходить испытания в полной темноте, возвращается на СТС со вторым сезоном, сообщила пресс-служба телеканала.

В каждом выпуске шоу пары героев по очереди проходят три одинаковых испытания в темной комнате, не зная, что их там ждет. После выполненного задания участники занимают свой люк. Тот, у кого наименьшее количество очков, выбывает из игры, проваливаясь в дыру на месте люка. В финале побеждает дуэт, обуздавший свое воображение и набравший максимальный балл.

Пугать участников во втором сезоне будут овцы, змеи, тараканы, скорпионы, крокодилы, пауки, игуаны и многие другие животные. Кроме представителей фауны, в проекте появятся русалка, клоун и даже сам Светлаков, которого участники попытаются нащупать в темноте.

Среди пар нового сезона окажутся актрисы из сериала «Воронины» Екатерина Волкова и Юлия Куварзина, сваха Роза Сябитова с дочерью Ксенией, актриса Анна Цуканова-Котт с блогером Димой Гордеем и другие.

В одном из выпусков свои силы во второй раз попробуют лучшие участники первого сезона: Даня Милохин, Владимир Маркони, Алла Михеева, актеры шоу «Уральских пельменей» Ксения Корнева и Роман Постовалов.

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