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Министр призвал врачей-пенсионеров вернуться к работе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал медиков, которые в начале пандемии ушли на пенсию, сделать прививку и вернуться к медпрактике. Это связано с новыми антирекордами по коронавирусу.

Сейчас более 1,1 миллиона пациентов лечатся от коронавируса. Еще две недели назад эта цифра составляла 950 тысяч.

Министр Мурашко считает, что пожилые врачи могут поставить прививку и вернуться к работе. Решений на федеральном уровне принимать не планируется, Призыв адресован региональным органам здравоохранения и руководству больниц, уточняет «Коммерсантъ» позицию Минздрава.

Председатель общероссийского профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал назвал призыв Минздрава «в некотором смысле актом отчаяния». Он подчеркнул, что ситуация с кадрами была «катастрофической» и до пандемии, а сейчас проблема обостряется, поскольку увеличивается нагрузка на медработников, и «сам коронавирус выбивает медиков из рядов».

По данным Росстата, в первом полугодии численность врачей составила 573,7 тысячи человек, это на 4 тысячи больше, чем годом ранее. Две трети занятых в здравоохранении и сфере социальных услуг находятся в возрасте 40–59 лет.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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