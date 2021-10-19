Томич пытался победить алкоголизм коноплей и получил срок

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Житель Томской области, задержанный с 440 граммами конопли, объяснил, что таким способом пытался бороться с алкоголизмом – суд назначил ему условный срок и обязал пройти курс лечения, сообщила прокуратура региона.
В августе полицейские в Молчановском районе Томской области остановили идущего ночью по улице мужчину. У него было 440 граммов дикорастущей конопли.
«По словам обвиняемого, наркотик он хотел употребить, чтобы уменьшить похмельный синдром и выйти из очередного запоя», — говорится в сообщении.
Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно, одновременно возложил на него обязанности не менять места жительства без уведомления и пройти курс лечения от алкоголизма.
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