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Мультфильмы оказались самыми популярными в Wink для новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Босс-молокосос 2»

Новосибирские пользователи видеосервиса Wink чаще всего выбирают для просмотра мультфильмы.

По данным за девять месяцев этого года, в тройку лидеров вошел мультфильм «Босс-молокосос» (6+), криминальный триллер Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом «Гнев человеческий» (18+) и оскаровский лауреат от Disney и Pixar «Душа» (6+).

Отдельное место в Wink заняла комедия «Батя» (16+). Она расположилась на четвертой строчке по просмотрам новосибирцев. Жители региона выбирали этот фильм благодаря режиссеру Дмитрию Ефимовичу, который учился и работал в Новосибирске.

Также среди самых любимых кинокартин новосибирцев — семейные мультфильмы «Райя и последний дракон» (6+), «Том и Джерри» (6+) и «Семейка Крудс: Новоселье» (6+). Также продолжение франшизы «Форсаж 9» (12+), боевики «Мортал Комбат» (18+) и «Годзилла против Конга» (12+).

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Культгид #Wink #Кинематограф
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