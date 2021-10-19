Снегопад погубил урожай на полях в Забайкалье

Обильные осадки в виде привели к гибели сельскохозяйственных культур в 72 хозяйствах, сообщает министерство сельского хозяйства Забайкальского края.

«Обильные осадки в виде снега, выпавшие в районах края на прошлой неделе, повлекли частичную гибель сельскохозяйственных культур в 72 хозяйствах. В настоящее время ущерб устанавливается муниципальными комиссиями. В региональном Минсельхозе создан оперативный штаб, специалисты работают в пострадавших районах», — рассказал министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев.

Режим чрезвычайной ситуации ввели Приаргунский, Калганский, Александрово-Заводский, Краснокаменский, Шилкинский районы. Он отметил, что аграрии в этом году имели хорошие виды на урожай, но из-за переувлажнения почвы долго не могли войти в поля. В связи с этим уборочный процесс затянулся как минимум на две недели и сельхозтоваропроизводители не успели своевременно завершить работы.

«Ледяная корка и раннее установление снежного покрова сейчас вновь мешают сельхозтехнике вести уборочные работы. Тем не менее, в большинстве хозяйств намерены после таяния снега продолжить сбор урожая. Выводы делать пока рано, о стопроцентной гибели говорить не приходится. Будем надеяться, что погода позволит убрать часть попавших под осадки посевов», — пояснил руководитель аграрного ведомства.