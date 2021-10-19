«Простоквашино» получил премию «Тэфи-kids»

Мультфильм «Простоквашино» победил в номинации «Лучший анимационный сериал» Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей «Тэфи-Kids», сообщила пресс-служба «Союзмультфильма».
Награду получила серия «Доить или не доить» режиссера Алексея Введенского, в которой рассказывается об исполнении давней мечты няни Маргариты Егоровны. Эксперты премии высоко оценили проект «Союзмультфильма», присудив ему победу.
Серия «Доить или не доить» стала 30-м эпизодом в «Новом Простоквашино». Обновленная версия совестного мультсериала вышла в 2018 году.
Мультсериал регулярно входит в десятку лучших на телеканалах «Карусель» и «Мульт» у аудитории 4-45 лет. Всего с 2018 года зафиксировано свыше 700 миллионоов просмотров мультсериала на Youtube-канале «Союзмультфильма» и каналах партнеров.
Среди претендентов на победу в номинации «Лучший анимационный сериал» премии «Тэфи-Kids» были также заявлены «Кошечки-собачки», «Царевны».
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