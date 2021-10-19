ДТП двух «Волг» и газовоза парализовало красноярскую трассу

Газовоз столкнулся с двумя «Волгами» на автодороге Р-257, авария перегородила трассу и затруднила движение, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

Во вторник утром на 431 километров автодороги Р-257 перед Братским мостом произошло столкновение трех транспортных средств.

Грузового автомобиля для перевозки газа (без топлива) и двух легковых автомобилей «Волга». Информация по пострадавшим уточняется.



Движение на данном участке дороги затруднено. Сотрудники ГИБДД регулируют движение и обеспечивают проезд транспортных средств по одной полосе.

