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ДТП двух «Волг» и газовоза парализовало красноярскую трассу

Источник:
Sibnet.ru
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Газовоз столкнулся с двумя «Волгами» на автодороге Р-257, авария перегородила трассу и затруднила движение, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

Во вторник утром на 431 километров автодороги Р-257 перед Братским мостом произошло столкновение трех транспортных средств. 

Грузового автомобиля для перевозки газа (без топлива) и двух легковых автомобилей «Волга». Информация по пострадавшим уточняется.

Движение на данном участке дороги затруднено. Сотрудники ГИБДД регулируют движение и обеспечивают проезд транспортных средств по одной полосе.

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Красноярск #ДТП
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