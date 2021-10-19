QR-коды дошли до Тувы

Правительство Тувы решило внедрить по примеру других регионов Сибири проход в МФЦ, общепит, заведения культуры и спорта с помощью QR-кода вакцинированного, сообщает правительство региона.

QR-код можно получить на «Госуслугах» после вакцинации от COVID-19 или перенесенного за последние полгода заболевания. бизнесмены должны будут установить в пункты контроля и оборудование для считывания кодов. Точную дату введения пропускной системы власти не определили.

Главный санитарный врач республики Людмила Салчак отметила низкий процент вакцинации безработных граждан. Глава Тувы Владислав Ховалыг поставил задачу перед министерством труда и социальной защиты усилить работу в этом направлении. Необходимо привить всех состоящих на учетах по безработице, выявить и дойти до каждого незанятого гражданина.



В республике первый компонент вакцины получили 115 тысяч человек. Выполнение плана вакцинации составляет 69,6%, что выше среднероссийского показателя на 27,9%, по общероссийскому рейтингу республика находится на пятом месте.