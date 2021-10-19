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Новая ракета «Бала» достанет цели на дальности в 500 километров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Министерство обороны РФ / CC BY 4.0

Дальность стрельбы берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» с новой ракеты выросла вдвое и получил возможность кроме кораблей поражать наземные цели, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Проведенные на одном из флотов испытания новой ракеты БРК "Бал" подтвердили, что ее дальность полета превысила 500 км, а благодаря новой системе наведения она получила возможность поражать цели на земле», — сказал ТАСС источник.

По его словам, новые возможности «Бала» сделали его сопоставимыми по дальности и возможности стрельбы по земле с БРК «Бастион, использующим сверхзвуковую ракету «Оникс».

БРК «Бал» имеет на вооружении ракеты Х-35 и Х-35У с дальностью полета 120 и 260 километров соответственно. Модернизированная ракета Х-35Э с дальностью до 300 километров может наводиться через беспилотник. В Вооруженных силах РФ комплекс используется в тандеме с БРК «Бастион».

«Бал» может одним залпом выпустить 32 ракеты, еще 32 ракеты у него в боезапасе. Он в состоянии обеспечить срыв боевой задачи крупной корабельной ударной группы противника, его десантного отряда или конвоя.

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