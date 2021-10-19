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Эксперт предупредил о росте цен на вино

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Рост цен на вино в России в 2022 году может на 3-7% превысить инфляцию из-за подержания винограда в 2021 году, заявил президент российского союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

«Что касается подорожания винограда, то этот фактор, скорее, начнет играть уже в следующем году. И, может быть, к фактору инфляции добавится 3-5-7% подорожания», — цитирует ТАСС Поповича.

По словам президента российского союза виноградарей и виноделов, тенденция к росту цен неизбежна, особенно при условии определенного дефицита винограда.

«Все крупнейшие производители производят вино из своего винограда, и у них хватает винограда для того объема, который сегодня покупают», — отметил Попович.

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