Эксперт предупредил о росте цен на вино

Рост цен на вино в России в 2022 году может на 3-7% превысить инфляцию из-за подержания винограда в 2021 году, заявил президент российского союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

«Что касается подорожания винограда, то этот фактор, скорее, начнет играть уже в следующем году. И, может быть, к фактору инфляции добавится 3-5-7% подорожания», — цитирует ТАСС Поповича.

По словам президента российского союза виноградарей и виноделов, тенденция к росту цен неизбежна, особенно при условии определенного дефицита винограда.

«Все крупнейшие производители производят вино из своего винограда, и у них хватает винограда для того объема, который сегодня покупают», — отметил Попович.