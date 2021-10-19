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Путин предложил выплату в миллион рублей жителям Дальнего Востока

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил установить единовременную выплату в 1 миллион рублей за рождение третьего ребенка на Дальнем Востоке, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Выплата должна касаться не только третьего ребенка, но и последующих детей при обязательном условии «регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа», говорится в документе.

Еще одно условие — направление полученных таким образом средств исключительно на приобретение жилья или оплату расходов на его строительство. Причем квартира или дом также должны располагаться на территории Дальневосточного федерального округа.

В ходе Восточного экономического форума вице-премьер Юрий Трутнев попросил президента России поддержать распространение опыта Сахалина, где выплачивается миллион рублей при рождении третьего ребенка, на всю территорию Дальнего Востока.

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