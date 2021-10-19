Зеленский признался в бессмысленности просьб о вступлении в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что больше не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС.

«Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни (главе Европейской комиссии) госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни (председателю Европейского совета) Шарлю Мишелю», — приводит РИА Новости слова Зеленского, сказанные им в эфире украинского телевидения.

Президент Украины считает, что если бы членство в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе «еще вчера». Проблема, как предположил Зеленский, сложилась на уровне отдельных государств ЕС. «Когда ты один на один, они говорят, что выступают за, но есть вопросы с какой-то другой страной», — добавил он.

Украинский лидер напомнил, что Киев продолжает готовить декларации с другими странами, чтобы понимать, кто точно готов голосовать за принятие Украины в Евросоюз. «Четыре страны уже подписали, три сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27 (стран)», — отметил Зеленский.