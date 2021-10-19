Apple презентовала новый Macbook Pro

Компания Apple в ходе специальной презентации на своем официальном YouTube-канале показала обновленный ноутбук Macbook Pro.

Отмечается, что для ноутбука можно будет выбрать процессор M1 Pro или M1 Max. При этом производительность чипа M1 Pro будет быстрее предшественника на 70%. Модель будет доступна в двух размерах — 14 и 16 дюймов.

Экран ноутбука теперь поддерживает частоту обновления 120 Гц, как iPad Pro и iPhone 13 Pro. При этом на дисплее появилась фирменная «челка», как у iPhone. Компания также уберет раскритикованную сенсорную панель TouchBar.

Согласно информации на сайте Apple, 14-дюймовый MacBook М1 Pro обойдется минимум в 189 990 рублей, 16-дюймовый будет стоить от 234 990 рублей. Версия на процессоре M1 Max будет стоить от 334 990 рублей.

The 14” MacBook Pro starts at $1999 and the 16” MacBook Pro starts at $2499 #AppleEvent pic.twitter.com/JYxPDImLrx — Apple Hub (@theapplehub) October 18, 2021

Также на презентации были показаны обновленные беспроводные наушники AirPods. Разработчики отмечают, что новейшая версия меньше весит и работает дольше. Наушники также поддерживают технологию «пространственного аудио» и объемный звук Dolby Atmos.