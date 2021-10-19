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Apple презентовала новый Macbook Pro

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Apple в ходе специальной презентации на своем официальном YouTube-канале показала обновленный ноутбук Macbook Pro.

Отмечается, что для ноутбука можно будет выбрать процессор M1 Pro или M1 Max. При этом производительность чипа M1 Pro будет быстрее предшественника на 70%. Модель будет доступна в двух размерах — 14 и 16 дюймов.

Экран ноутбука теперь поддерживает частоту обновления 120 Гц, как iPad Pro и iPhone 13 Pro. При этом на дисплее появилась фирменная «челка», как у iPhone. Компания также уберет раскритикованную сенсорную панель TouchBar.

Согласно информации на сайте Apple, 14-дюймовый MacBook М1 Pro обойдется минимум в 189 990 рублей, 16-дюймовый будет стоить от 234 990 рублей. Версия на процессоре M1 Max будет стоить от 334 990 рублей.

Также на презентации были показаны обновленные беспроводные наушники AirPods. Разработчики отмечают, что новейшая версия меньше весит и работает дольше. Наушники также поддерживают технологию «пространственного аудио» и объемный звук Dolby Atmos.

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