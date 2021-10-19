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Россия закрыла представительство в НАТО

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff / Attribution License

Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при Североатлантическом альянсе (НАТО), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе, работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября, или это займет еще несколько дней», — цитирует «Интерфакс» Лаврова.

По его словам, «если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии».

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«Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года. И, в-третьих, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии», — сказал Лавров.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 6 октября заявил о решение отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при Североатлантическом альянсе, а также сократить с того же числа общую численность состава этого представительства при НАТО до десяти человек.


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