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Россия оказалась второй по добыче нефти после США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия в августе осталась на втором месте в мире по объему добычи нефти с показателем в 9,944 миллиона баррелей в сутки, на этой позиции она остается с мая 2020 года. США сохранили мировое лидерство, третья — Саудовская Аравия, свидетельствуют данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике».

Нефтедобыча в России в августе выросла на 1,1% по отношению к июлю, США снизили ее на 1,1%, до 11,181 миллиона баррелей в сутки, а Саудовская Аравия нарастила на 0,9%, до 9,562 миллиона, следует из опубликованных данных.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в августе вырос в месячном выражении на 1,9%, до 6,45 миллиона баррелей в сутки, а из США — на 7,5%, до 2,903 миллиона. Россия в июле поставила 4,39 миллиона баррелей, августовские цифры пока недоступны.

Нефтепереработка в России в августе увеличилась на 5,4% с уровня июля и составила 5,985 миллиона баррелей в сутки. В США она сократилась на 0,6% до 15,762 миллиона баррелей, а в Саудовской Аравии — выросла на 2,6%, до 2,521 миллиона.

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Экономика #Недра и ТЭК
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