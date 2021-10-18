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Изображение необычного смартфона Xiaomi появилось в Сети

Источник:
Gizchina.com
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Фото: © Xiaomi

Эксперты ресурса LetsGoDigital отыскали патент нового флагманского смартфона Xiaomi с необычным дизайном.

Согласно обнародованной документации, смартфон с закругленными углами обладает крупным модулем камеры. Объектив на задней стороне аппарата имеет значительные размеры и явно относится к топовым.

Под основным датчиком находятся два датчика меньшего размера. И в самом низу видна светодиодная вспышка. По мнению аналитиков, подобная конфигурация вкупе с дисплеем-водопадом предполагает флагманский уровень устройства.

Фото: © gizchina.com

При этом неизвестно, собирается ли Xiaomi выпускать такой смартфон в ближайшее время. Известно, что патентная заявка была подана в сентябре прошлого года.

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Технологии #Фишки Xiaomi #Смартфоны
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