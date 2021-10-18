Комики «прожарят» Галустяна в новом выпуске юмористического шоу

Шоумен Михаил Галустян станет героем в новом выпуске хейт-шоу «Прожарка», которое покажут в понедельник в 23.00 на ТНТ4, сообщила пресс-служба телеканала.

По правилам «Прожарки» приглашенные и постоянные комики шутят над звездным гостем. «Прожаривать» Галустяна будет мощный состав стендаперов: Андрей Бебуришвили, Марк Сергиенко, Настя Веневитина, Игорь Джабраилов, Сергей Матросов и Роман Косицын. Также к ним присоединятся спецгости — Ольга Бузова и Гарик Мартиросян.

Комики отметят стиль звезды, высмеют его склонность носить спортивные костюмы, прожарят фильмы с его участием и музыкальную карьеру «Супер Жорика», а также пройдутся по росту и даже контактам в телефонной книге, из-за которых каждая шутка кажется особенно рискованной. А Мартиросян расскажет о шоумене то, чего никто не знает.

В новых выпусках «Прожарка» станет интерактивной, и зрительный зал примет участие в шоу вместе с комиками. В студию шоу придут резидент Comedy Club и фронтмен группы USB Андрей Минин, комики шоу «ИГРА» Артем Филимонов и Макс Эломбила, телеведущая Анна Калашникова, певица Рита Дакота, актрисы Валерия Шкирандо и Карина Зверева.