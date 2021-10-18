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Россия продлила срок службы межконтинентальных ракет

Источник:
РИА Новости
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Срок службы межконтинентальных баллистических ракет УР-100УТТХ продлен как минимум до 2023 года, сообщил гендиректор и конструктор «ВПК НПО машиностроения» Александр Леонов.

Данный тип вооружения стал ракетой-долгожителем — он находится на боевом дежурстве более 35 лет. Заводской срок службы ракет десять лет, они выпускались с 1979 по 1985 год. По классификации НАТО ракеты носят название SS-19 Stiletto.

«По заказу Минобороны мы ежегодно продеваем срок эксплуатации ракет. Запланированы эти работы и на 2022 год», — сказал Леонов, уточнив при этом, что задача по столь длительному использованию МБР при сохранении их характеристик решена впервые в мире.

По его словам, во время работ по продлению срока эксплуатации определяется запас прочности силовых конструкций, тщательно проверяется состояние топливных баков, компонентов топлива, проводятся ускоренные испытания в климатических камерах.

Ракета шахтного базирования УР-100УТТХ отличается простотой и надежностью конструкции. Она несет шесть боевых блоков мощностью 750 килотонн каждый. С 2010 года МБР используется в качестве носителя на испытаниях управляемой гиперзвуковой боеголовки «Авангард».

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