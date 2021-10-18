Сотрудницу новосибирской полиции задержали с мефедроном

Новосибирская полиция сообщила о задержании одного из своих сотрудников с наркотиками. По данным СУ СКР по Новосибирской области, речь идет о мефедроне.

По данным следствия, инспектора полиции задержали в квартире на Линейной улице в Заельцовском районе с 2,9 грамма мефедрона, что считается крупным размером.

«Проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

За хранение крупной партии наркотика без цели сбыта полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным сайта Заельцовского районного суда Новосибирска, в субботу, после задержания полицейского, в районе рассматривалось только одно дело об избрании меры пресечения. Из карточки дела следует, что женщину не стали арестовывать. По данным следствия, инспектора оставили под домашним арестом.

Ранее СМИ писали, что 29-летняя сотрудница полиции, имя и фамилия которой совпадают с личными данными задержанной, была победительницей конкурса красоты Miss Fashion Siberia 2021.