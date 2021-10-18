Овсянка рекордно подорожала в России

Цены на хлопья для овсянки в России выросли до рекордного уровня, следует из опубликованных данных Росстата.
В августе этого года стоимость очищенных и обработанных зерен овса достигла 80,5 рубля за килограмм, а в сентябре — 80,9 рубля. В последний раз цена продукта преодолевала отметку в 80 рублей в 2000 году.
Одновременно в магазинах подорожала овсяная каша, в том числе хлопья быстрого приготовления — до 94 рублей за килограмм. Эксперты отмечают, что основная причина подорожания — рост закупочных цен у поставщиков.
Поставщики с начала года уже несколько раз предупреждали о росте оптовых цен, ссылаясь на значительное удорожание сырья, упаковки, низкую урожайность, сокращение посевных площадей, засуху, а также тяжелые условия уборки в ряде ключевых регионов.
лачиновОпять хлопцы занялись добычей денег? Так и ходят с шапкой по кругу. То у ЕС одолжат, то у Штатов выпросят,...
Алекс555Попробовали бы так в Японии или Китае или в другом городе .Не отмылись родители.
DIMAK094Европе цены снизили,а в России подняли на строй матерьялы,
dim_manПочему люди не могут жить спокойно - как Финляндия, например?