НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Неделя в Новосибирске будет теплой и ясной

Источник:
Sibnet.ru
379 0
Фото: © Sibnet.ru

Теплая погода без осадков установилась в Новосибирске в конце прошлой недели, в ближайшие дни ситуация не изменится, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«В предстоящие трое суток существенных изменений в погоде не ожидается. Погода будет без осадков, ветер южный, слабый», — сказала собеседница.

Ночные температуры будут на уровне нуля градусов: во вторник и среду до минус 2, в четверг — до плюс 2 градусов. Днем во вторник ожидается 10-12, в среду — 11-13, в четверг — 12-14 градусов тепла.

«Пока, по сегодняшним данным, 22 октября (в пятницу) погода начнет меняться. Ветер сменится на западный, юго-западный, начнутся осадки», — добавила синоптик.

Еще по теме
Останки древнего человека найдены в поселке Кокуй Забайкалья
Морозы до 14 градусов ожидаются в Забайкалье на неделе
Новосибирцам пообещали замечательную погоду на выходные
Морозы до 22 градусов ожидаются в Забайкалье в выходные
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сибирские ученые разработали термостойкие полимеры для 4D-печати
Красноярская супербегунья выиграла у мужчин гонку на выбывание
Сотрудницу новосибирской полиции задержали с мефедроном
Красноярцы быстрее других сибиряков накопят на новую машину
Самое популярное
Дина Гарипова выступила на слепых прослушиваниях «Голоса»
Определились номинанты на вылет в «Ледниковом периоде»
Авербух подпрыгнул от выступления Милохина в «Ледниковом периоде»
США потребовали от России убрать из Европы «запрещенные» ракеты
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Эстония пригрозила Санкт-Петербургу «голубым копьем»
29
Захарова заявила о подвижках в отношениях США и России
26
США потребовали от России убрать из Европы «запрещенные» ракеты
25
День отца: как меняются российские папы?
24
Путин ответил на вопрос об участии в выборах и преемнике
Sibnet.Ru