Неделя в Новосибирске будет теплой и ясной

Теплая погода без осадков установилась в Новосибирске в конце прошлой недели, в ближайшие дни ситуация не изменится, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«В предстоящие трое суток существенных изменений в погоде не ожидается. Погода будет без осадков, ветер южный, слабый», — сказала собеседница.

Ночные температуры будут на уровне нуля градусов: во вторник и среду до минус 2, в четверг — до плюс 2 градусов. Днем во вторник ожидается 10-12, в среду — 11-13, в четверг — 12-14 градусов тепла.

«Пока, по сегодняшним данным, 22 октября (в пятницу) погода начнет меняться. Ветер сменится на западный, юго-западный, начнутся осадки», — добавила синоптик.