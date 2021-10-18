Останки древнего человека найдены в поселке Кокуй Забайкалья

Останки древнего человека обнаружили на участке в поселке Кокуй Забайкальского края на глубине 1,5 метра, сообщает правительство региона.

Хозяин участка вызвал сотрудников полиции, на место обнаружения также прибыли сотрудники краеведческого музея и учитель истории из местной школы.

«До всестороннего обследования в лабораторных условиях делать выводы и детально характеризовать данную находку считаю преждевременным. В то же время несомненно одно — мы имеем дело с останками человека древнего возраста. Это, хочу еще раз подчеркнуть, в связи с тем, что сюжет об этом событии попал в широкий доступ, стало поводом для порождения различных фантазий и небылиц», — сказал кандидат исторических наук, учитель истории и обществознания Кокуйской школы № 2 Олег Черенщиков.

Вместе с со скелетом был найден и четырехсантиметровый костный зубец. Все артефакты помещены на временное хранение в местный краеведческий музей для дальнейшего изучения.