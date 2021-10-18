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Знаменитости будут угадывать таланты детей в шоу «Вундеркинды»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Пятница!»

Новое шоу «Вундеркинды» выйдет на канале «Пятница!» во вторник, 19 октября. В нем знаменитые люди попытаются разгадать, какими талантами обладает ребенок.

В игре будут участвовать две команды: звезды и дети. Звезды с помощью интуиции и подсказок ведущего должны угадать, каким талантом обладает каждый ребенок. За каждую ошибку команда детей получает денежный приз.

Свою звездную интуицию в шоу «Вундеркинды» проверят Даня Милохин, Сергей Жуков, Лариса Долина, Татьяна Буланова, Шура, Ренат Агзамов, Александр Пушной, Дава, Владимир Маркони и другие звезды шоу-бизнеса.

В проекте выступят более ста талантливых детей из разных городов России от 3 до 16 лет. Среди них юные физики, композиторы, вокалисты, танцоры, рекордсмены Книги рекордов России и детской Книги мировых рекордов, обладательница самых длинных волос России, ребенок-магнит, дрессировщица мини-пигов, гипнотизер животных.

Ведущим программы стал Роман Каграманов. По его словам, седьмое чувство будет часто подводить артистов.

«Чтобы максимально запутать наших звезд, наша команда работает над образами ребят и декорациями. Иногда дети сами невольно подсказывают звездам: они хитрые, задают такие вопросы, от которых ребенок не знает, как уйти. Но в такие моменты я прихожу им на помощь», — цитирует пресс-служба «Пятницы!» ведущего.

Премьера шоу «Вундеркинды» — 19 октября на канале «Пятница!», новые выпуски будут выходить каждый вторник в 21.00.

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