Опрос показал, сколько россияне копят на новый автомобиль

Среднестатистическому россиянину на новый автомобиль нужно копить почти восемь лет, если он будет откладывать на него ежемесячно 50% зарплаты, свидетельствуют результаты специального исследования.

Пока не всем россиянам по карману приобретение собственного транспортного средства, в особенности нового или престижного. Стоимость среднего нового автомобиля в России во второй половине 2021 года составляет порядка 2 миллионов рублей, говорится в исследовании, проведенном РИА Новости.

Чтобы накопить 2 миллиона рублей среднестатистическому работнику (с медианной зарплатой) нужно 7,7 года при условии неприкосновенности сбережений и капитализации процентов на банковском вкладе.

При этом среднестатистический работник должен ежемесячно откладывать 50% от зарплаты и размещают накопления на вкладе в банке по ставке 6,75%.