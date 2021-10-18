Морозы до 14 градусов ожидаются в Забайкалье на неделе

Морозы до 14 градусов ожидаются ночью в Забайкалье в начале
недели, днем воздух будет прогреваться до 10 градусов тепла, сообщает
забайкальский Гидрометцентр.
Во вторник преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 метро
в секунду, днем порывы 7-12 метров секунду. Температура ночью 9-14 градусов,
местами 4-9 градусов мороза. Днем 5-10 ожидается градусов, местами 0-5 градусов
тепла.
В среду преимущественно без осадков. Ветер западный ночью будет
дуть с силой 2-7 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду.
Температура ночью 7-12 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.
В четверг преимущественно без осадков. Ветер западный ночью
2-7 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду. Температура ночью 7-12
градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.