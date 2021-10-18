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Морозы до 14 градусов ожидаются в Забайкалье на неделе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Морозы до 14 градусов ожидаются ночью в Забайкалье в начале недели, днем воздух будет прогреваться до 10 градусов тепла, сообщает забайкальский Гидрометцентр.

Во вторник преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 метро в секунду, днем порывы 7-12 метров секунду. Температура ночью 9-14 градусов, местами 4-9 градусов мороза. Днем 5-10 ожидается градусов, местами 0-5 градусов тепла.

В среду преимущественно без осадков. Ветер западный ночью будет дуть с силой 2-7 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду.  Температура ночью 7-12 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.

В четверг преимущественно без осадков. Ветер западный ночью 2-7 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду.  Температура ночью 7-12 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.

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