Windows 11 повысила производительность процессоров AMD

Microsoft выпустила тестовую сборку Windows 11 под номером 22000.282, в которой исправлена ошибка с процессорами AMD, снижающая их производительность.

После старта распространения Windows 11 обнаружилась проблема, из-за которой производительность в приложениях на компьютерах с чипами AMD снижается на 3-5%, а в играх может наблюдаться падение до 15%.

В описании исправления KB5006746 указано, что разработчики устранили известную проблему с кешем L3, которая влияла на производительность устройств с AMD Ryzen после обновления до Windows 11.

Кроме этого, новая сборка устраняет еще несколько ошибок. Так, решена проблема, из-за которой в некоторых случаях некорректно работало меню «Пуск». Устранена проблема с записью данных в хранилище WMI при недостаточном объеме доступной памяти.

В целом список исправления внушительный, ознакомиться с ним можно в блоге разработчиков. Пока обновленная Windows 11 доступна только для подписчиков канала предварительной оценки, остальные пользователи получат патч в конце октября.