Шестиклассник открыл стрельбу в пермской школе

Шестиклассник открыл стрельбу в школе в Перми, во время происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

В понедельник около 8.00 в пермской школе подросток выстрелил два раза из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал.

«Подросток задержан. Им оказался ученик шестого класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Baza, мальчик взял карабин «Сайга» у отца. «Разоружила» его директор школы, она предложила ему зайти в ее кабинет. Он уверяет, что в него вселился Бог. Мальчик находится в предистеричном состоянии. По словам очевидцев, в своем поступке он, среди прочего, обвиняет отца, который издевался над его матерью.