Полицейский в Томске вымогал деньги за интимные фото мужчины

Томский полицейский стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве — по версии следствия, он мог требовать деньги, чтобы не публиковать в Сети интимные фото знакомого мужчины.

По предварительным данным СУ СКР по региону, сотрудник отдела полиции познакомился с мужчиной в интернете, получил доступ к его интимным фото и сделал скриншоты.

«Далее под угрозой распространения сведений, порочащих потерпевшего, потребовал передать ему денежные средства в сумме 30 тысяч рублей, угрожая в случае отказа выложить имеющиеся у него фотографии в Сеть», — сказано в сообщении следствия.

Возбуждено дело о вымогательстве — санкции этой статьи предусматривают в качестве наказания до четырех лет заключения. Фигурант дела арестован.