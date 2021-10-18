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Полицейский в Томске вымогал деньги за интимные фото мужчины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Томский полицейский стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве — по версии следствия, он мог требовать деньги, чтобы не публиковать в Сети интимные фото знакомого мужчины.

По предварительным данным СУ СКР по региону, сотрудник отдела полиции познакомился с мужчиной в интернете, получил доступ к его интимным фото и сделал скриншоты.

«Далее под угрозой распространения сведений, порочащих потерпевшего, потребовал передать ему денежные средства в сумме 30 тысяч рублей, угрожая в случае отказа выложить имеющиеся у него фотографии в Сеть», — сказано в сообщении следствия.

Возбуждено дело о вымогательстве — санкции этой статьи предусматривают в качестве наказания до четырех лет заключения. Фигурант дела арестован.

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