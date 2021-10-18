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Полицейские задержали водителя, сбившего людей возле кемеровского ТЦ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Кемеровской области

Полицейские задержали водителя на «Жигулях», который сбил двух людей на парковке ТЦ в Кемерово и скрылся, мужчина не имел прав и был пьян, сообщает ГУ МВД по региону.

На парковке у здания ТЦ по проспекту Ленина, 90/1 водитель автомобиля «ВАЗ-2114» сбил двух человек и скрылся с места происшествия. Один из пешеходов с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу, второму помощь медиков не потребовалась.

Для задержания совершившего ДТП автомобилиста в Кемерово был объявлен план «Перехват». Брошенные «Жигули» полицейские обнаружили в течение несколько минут возле одного из зданий на проспекте Октябрьском.

Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы задержали водителя автомобиля, которым оказался 24-летний житель Ленинска-Кузнецкого, ранее неоднократно судимый за совершение грабежей. Задержанный был доставлен в отдел полиции.

Полицейские выяснили, что автомобилист не имеет права управления транспортными средствами. Медицинское освидетельствование показало, что за рулем мужчина находился в состоянии опьянения – уровень алкоголя в его организме почти в три раза превысил допустимый.

За отсутствие страховки и техосмотра инспекторы ГИБДД привлекли водителя к ответственности по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) и части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей).

Кроме того, следователем УМВД России по Кемерово решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В соответствии с санкциями статьи, наказание составляет от 3 до 7 лет лишения свободы.

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