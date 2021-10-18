Участники «Звезд в Африке» выгнали Сябитову из шоу по сговору

Телеведущая Роза Сябитова пришла в компанию «Звезд в Африке» неделю назад, но участники сговорились против свахи из-за ее скверного характера и отправили в номинацию на вылет.

В эфире шоу «Звезды в Африке», который вышел на ТНТ в воскресенье, 17 октября, участники команды отправили на испытание Розу Сябитову и Стаса Ярушина. Против свахи проголосовали шесть человек, что стало рекордом для проекта. Ранее звезды набирали максимум по три голоса против себя.

Стас Ярушин набрал два голоса, за него как раз проголосовала Сябитова. Она объяснила, что хочет себе достойного противника на испытании. Также против актера проголосовал певец Митя Фомин. Он решил, что Ярушин сможет одолеть Сябитову в любом испытании и вернется в звездный лагерь.

Номинантом предстояло максимально точно отсчитать минуту в экстремальных условиях. Два раза из трех более точным оказался Ярушин. Он вернулся к участникам, чем очень обрадовал команду.

Когда Сябитова покидала шоу, она сказала много добрых слов звездам. Впервые ее коллеги признались, что ведущая была искренней и с ней было приятно общаться.

Шоу «Звезды в Африке» проверяет на прочность своих участников. Десять звезд живут в Африке без еды. Чтобы добыть продукты, им нужно проходить испытания — есть насекомых и червей, купаться в бассейне со змеями и прыгать в пропасть с тарзанки. Каждую неделю участники отправляют двух своих коллег в номинацию на выбывание.