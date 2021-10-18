Главу СК заинтересовали курящие на монументе в Новосибирске школьники

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль проверку действий подростков, которые курили на Монументе Славы в Новосибирске и бросали в Вечный огонь мусор.

В соцсетях в эти выходные появилось видео, где трое подростков в Новосибирске курят у чаши с Вечным огнем и бросают туда мусор. Региональное следственное управление начало проверку информации.

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Бадулину А. Н. доложить о случае неправомерных действий подростков на Монументе Славы», — сообщил Следственный комитет.