Главу СК заинтересовали курящие на монументе в Новосибирске школьники

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль проверку действий подростков, которые курили на Монументе Славы в Новосибирске и бросали в Вечный огонь мусор.
В соцсетях в эти выходные появилось видео, где трое подростков в Новосибирске курят у чаши с Вечным огнем и бросают туда мусор. Региональное следственное управление начало проверку информации.
«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Бадулину А. Н. доложить о случае неправомерных действий подростков на Монументе Славы», — сообщил Следственный комитет.
Иркут 69Всегда считал, что фанера над Парижем - это мем... Оказывается мы могем и шутку сделать былью 😀
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лачиновОпять хлопцы занялись добычей денег? Так и ходят с шапкой по кругу. То у ЕС одолжат, то у Штатов выпросят,...
Алекс555Попробовали бы так в Японии или Китае или в другом городе .Не отмылись родители.