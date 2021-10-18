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Трейлер «Бэтмена» с Паттинсоном привел зрителей в восторг

Источник:
Sibnet.ru
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Студия Warner Bros. Pictures выпустила трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, зрители оказались в приятном шоке от увиденного.

В новом «Бэтмене» Паттинсон предстанет в двойной роли — величайшего борца с преступностью и миллиардера-затворника Брюса Уэйна. За все время экранизации истории супергероя, лучшим фильмом считается «Темный рыцарь» Кристофера Нолана с Кристианом Бэйлом.

Пользователи Сети написали в комментариях к трейлеру, что приятно удивлены трейлером, поэтому ждут выхода нового «Бэтмена». Зрители отметили мрачность Готэма и мощный саундтрек, который «разрывает вселенную».

В оригинальной версии биографии Бэтмен — тайное альтер-эго миллиардера Брююса Уэйна, успешного промышленника, филантропа и любимца женщин. В детстве, став свидетелем убийства своих родителей, Брюс поклялся посвятить свою жизнь искоренению преступности и борьбе за справедливость.

Новую историю Бэтмена снял режиссер Мэтт Ривз. Премьера фильма с Паттинсоном состоится 5 марта 2022 года.

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Топ комментариев

Иркут 69

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Европе цены снизили,а в России подняли на строй матерьялы,

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Алекс555

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