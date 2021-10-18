Карты «Мир» начнут подключать к Google Pay с 26 октября

Национальная платежная система с 26 октября предоставит банкам-эмитентам возможность подключить карты «Мир» к платежной системе Google Pay, говорится в документах системы.

Интеграцию карты «Мир» с Google Pay намерены поддержать в ВТБ, МКБ, ПСБ, ДОМ.РФ, «Ренессанс кредите», «Хоум кредите» и Почта Банке. Сроки подключения технологии в банках будут различаться согласно их индивидуальным планам, приводят «Известия» документы национальной платежной системы.

«Около 70% клиентов пользуются телефонами с операционной системой Android, на которые может быть установлен Google Pay. Среди клиентов с картами "Мир" их доля еще выше. Мы ожидаем общий дальнейший рост токенизации и возможный переток клиентов в Google Pay из других мобильных кошельков», — рассказал вице-президент «Ренессанс кредит» Петр Карпов.

Банк России и АО «Национальная система платежных карт» объявили о начале эмиссии карт платежной системы « Мир» 15 декабря 2015 года. Принципы работы карты не отличаются от иностранных аналогов. С 2018 года на карты «Мир» были переведены все зарплаты бюджетников и социальные выплаты.