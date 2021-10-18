НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Карты «Мир» начнут подключать к Google Pay с 26 октября

Источник:
«Известия»
318 0
Фото: © mironline.ru

Национальная платежная система с 26 октября предоставит банкам-эмитентам возможность подключить карты «Мир» к платежной системе Google Pay, говорится в документах системы.

Интеграцию карты «Мир» с Google Pay намерены поддержать в ВТБ, МКБ, ПСБ, ДОМ.РФ, «Ренессанс кредите», «Хоум кредите» и Почта Банке. Сроки подключения технологии в банках будут различаться согласно их индивидуальным планам, приводят «Известия» документы национальной платежной системы.

«Около 70% клиентов пользуются телефонами с операционной системой Android, на которые может быть установлен Google Pay. Среди клиентов с картами "Мир" их доля еще выше. Мы ожидаем общий дальнейший рост токенизации и возможный переток клиентов в Google Pay из других мобильных кошельков», — рассказал вице-президент «Ренессанс кредит» Петр Карпов.

Банк России и АО «Национальная система платежных карт» объявили о начале эмиссии карт платежной системы « Мир» 15 декабря 2015 года. Принципы работы карты не отличаются от иностранных аналогов. С 2018 года на карты «Мир» были переведены все зарплаты бюджетников и социальные выплаты.

Еще по теме
Опрос показал, сколько россияне копят на новый автомобиль
Размер пособия по уходу за ребенком увеличат в 2022 году
Россиян предупредили об опасности вложений в евро
Правительство скорректирует размер материнского капитала
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Тулунскому маньяку» вынесли приговор
Чемпион мира по Dota 2 из Тувы рассказал, куда потратит выигрыш
Морозы до 14 градусов ожидаются в Забайкалье на неделе
Новосибирская чебуречная провела «Игру в кальмара»
Самое популярное
Дина Гарипова выступила на слепых прослушиваниях «Голоса»
Определились номинанты на вылет в «Ледниковом периоде»
Авербух подпрыгнул от выступления Милохина в «Ледниковом периоде»
США потребовали от России убрать из Европы «запрещенные» ракеты
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

Опять хлопцы занялись добычей денег? Так и ходят с шапкой по кругу. То у ЕС одолжат, то у Штатов выпросят,...

Иркут 69

Всегда считал, что фанера над Парижем - это мем... Оказывается мы могем и шутку сделать былью 😀

DIMAK094

Европе цены снизили,а в России подняли на строй матерьялы,

Алекс555

Попробовали бы так в Японии или Китае или в другом городе .Не отмылись родители.
Sibnet.Ru