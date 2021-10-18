«Веном-2» снова обошел фильм про Бонда в прокате

Боевик «Веном-2» в прокате за выходные собрал большую кассу, чем фильм «Не время умирать» про Джеймса Бонда. Хотя бондиана вышла в прокат позднее на неделю.

За минувший уикедн «Веном-2» получил 199,2 миллиона рублей. А «Не время умирать» заработал 186,5 миллиона, сообщатся на сайте «Кинобизнес».

Третью позицию по кассовым сборам заняла «Семейка Аддамс: Горящий тур». Мультфильм в первые прокатные выходные собрал 179,7 миллиона рублей, став самой успешной премьерой среди всех картин прошедшего четверга.

Еще одна новинка прошлой недели, детектив «Исчезнувший» занял только пятую строчку, уступив «Дюне» Вильнева, которая хорошо держится в прокате уже пять недель.