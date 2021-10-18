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Приставы начали принудительное взыскание штрафов с Faсebook

Источник:
ТАСС
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Фото: Anthony Quintano / Attribution License

Судебные приставы начали принудительное взыскание с Facebook 26 миллионов рублей штрафов, назначенных за отказ удалить запрещенную российскими законами информацию, следует из документов ФССП РФ.

Служба судебных приставов открыла восемь исполнительных производств в отношении Facebook на общую сумму 26 миллиона рублей. Ранее суд уже назначил несколько штрафов в отношении Faсebook за отказ удалить запрещенную информацию

Facebook не воспользовалась судебной отсрочкой и не выплатила штрафы в размере 26 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент, приводит ТАСС сообщение ФССП.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении соцсетей и мессенджеров, которые не удалили призывы, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

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