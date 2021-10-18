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Размер пособия по уходу за ребенком увеличат в 2022 году

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8% до 7 493 рублей с 1 февраля 2022 года, а максимальный — до 31 282 рублей, следует из документов Счетной палаты.

Минимальная сумма размера пособия по уходу за ребенком сейчас составляет 7 083 рубля, максимальная — 29 600 рублей, приводит ТАСС содержание документа.

Также с 1 февраля будет проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%, размер пособия составит 19 981 рубль, расходы на выплату единовременных пособий при рождении ребенка составят 19,8 млрд рублей. В настоящее время пособие составляет 18 886 рублей.

В 2021 году минимальный размер пособия при родах составляет 58 878 рублей, максимальный — 340 795 рублей, при осложненных родах минимальный размер составляет 65 607 рублей, максимальный — 379 743 рубля, при многоплодной беременности — 81 589 рублей и 472 245 рублей соответственно.

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