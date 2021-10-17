Китайцы показали прототип аэротакси большой дальностью

Китайская компания Autoflight презентовала прототип электрического аэротакси V1500M, которое может перевозить трех-четырех человек на расстояние до 250 километров

Аппарат выполнен по схеме двухбалочного самолета с размахом крыла 12,8 метра. Для вертикального взлета и посадки у него есть восемь подъемных винтов, приводит N+1 сообщение компании.

V1500M сможет летать на крейсерской скорости 200 километров в час, а его дальность при полной загрузке составит 250 километров. Максимальная взлетная масса аэротакси будет 1,5 тысячи килограмм, в него поместятся три-четыре пассажира.

Первый полет V1500M запланирован на ближайшее время, и компания уже начала получать заказы. Она планирует сертифицировать аппарат в 2024 году.